Россия сделала шаг доброй воли, слово за Украиной

Вооруженные силы России 30 июня завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный. Выведен находившийся там гарнизон. В Минобороны отмечают, что сделано это в качестве шага доброй воли.

В военном ведомстве пояснили, что таким образом Россия продемонстрировала мировому сообществу следующее: наша страна не препятствует усилиям ООН для организации гумкоридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины.

Такой шаг не позволит киевскому режиму спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса. В Минобороны заявили, что теперь слово за украинской стороной, которая по сей день не может разминировать побережье Черного моря.

Президент России ранее заявил, что истерика вокруг вывоза зерна с Украины раздувается искусственно. Владимир Путин указал на то, что наша страна готова обеспечить свободный проход судов с зерном.