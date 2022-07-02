Поднятый со дна моря "Саратов" отремонтируют в Керчи

Экипаж затопил пришвартованный к причальной стенке корабль, чтобы после начавшегося пожара не сдетонировал находящийся на его борту боезапас. Подъем судна завершен, сообщил 2 июля исполняющий обязанности главы Бердянска Александр Сауленко. В ближайшее время "Саратов" будет доставлен в Керчь на буксире. Ранее была проведена операция по разминированию порта Бердянска.

Большой десантный корабль проекта 1171 "Тапир" внешне похож на обычный сухогруз. Скорость хода у БДК – 16-17 узлов. Корабль предназначен для перевозки морем войск и грузов, а также для высадки морского десанта на необорудованное побережье.

Корабль вмещает до 20 танков, либо 45 БТР или 50 грузовиков, а также 300-400 десантников.