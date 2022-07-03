Кроме того, как сообщается на медиаплатформе "Смотрим", в Харькове в техническом лицее боевики оборудовали опорный пункт и разместили бронетехнику и артиллерию.

Также сообщается, что вооруженные силы Украины 30 июня обстреляли жилые кварталы Славянска, чтобы обвинить российские войска в уничтожении мирного населения. Погибла женщина, 10 человек получили ранения. Уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ.

Как заявляют в российском Центре управления обороной, такое быстрое прибытие украинских журналистов, "случайно" находившихся поблизости, свидетельствует о заранее срежиссированном сценарии этой циничной провокации".