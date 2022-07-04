НАТО не спросит Финляндию, где размещать базы, уверен Лавров

"Если там решат американцы размещать военную инфраструктуру НАТО, я не думаю, что господина министра (иностранных дел Финляндии Хаависто) кто-нибудь спросит", – указал министр иностранных дел РФ в ходе пресс-конференции. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24 (все видео доступно на медиаплатформе "Смотрим").

Финляндия и Швеция заявили о желании вступить в НАТО после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Процесс вступления этих стран в альянс начнется с подписания протоколов 5 июля (это дополнение к договору). Членами НАТО Стокгольм и Хельсинки станут только после ратификации этих документов всеми 30 странами блока.

При этом глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее заявил, что пока нет необходимости размещать военную инфраструктур НАТО на территории страны.