Мединский поставил Зеленскому "двойку"

В своем Telegram-канале помощник президента РФ высмеял то, как украинский лидер "рассыпался в благодарностях" премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон, передавшей письмо Карла XII 1711 года, в котором монарх признает Запорожскую Сечь "незалежной".

Мединский в свою очередь напомнил, что это письмо короля Швеции было адресовано "гетману Малороссии в изгнании" Филиппу Орлику, который после поражения шведов в Северной войне не смог добиться ни прощения Петра I, ни поддержки от "евросоюзников".