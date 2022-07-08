Боевики и наемники оккупируют украинские школы

Высокопоставленный представитель Минобороны России привел новые факты использования вооруженными формированиями Украины образовательных учреждений в военных целях.

Так, по его словам, в школе села Виры Сумской области расположились иностранные наемники, там же они устроили склады вооружения. Рядом с учебным заведением размещены тяжелая техника и артиллерия.

Бронетехнику, артиллерию и реактивные системы залпового огня украинские националисты установили также на территории гимназии в Кривом Роге, а по периметру выставили блокпосты. В одной из школ Харькова разместились боевики украинского националистического формирования "Кракен". Там же они оборудовали опорный пункт со складами оружия и боеприпасов.

Еще один опорный пункт с военным складом обустроен в школе населенного пункта Нью-Йорк ДНР. На прилегающей территории стоит бронетехника, РСЗО и артиллерия, подходы к учебному заведению заминированы, но местное население ничего об этом не знает.

Эти и другие подобные факты грубых нарушений киевским режимом норм международного гуманитарного права остаются без внимания мирового сообщества и международных организаций, подчеркнул генерал Мизинцев.

Он сообщил также, что киевский режим по указке своих западных хозяев готовится провести в Николаеве карательную акцию против пророссийски настроенных граждан. Достоверно установлено, что соответствующий приказ уже отдан.