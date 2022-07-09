Уничтожены американские гаубицы М777, обстреливавшие Донецк

"В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30-ти украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка", – рассказал он.

Также, по словам Конашенкова, за минувшие сутки ВС РФ уничтожили в Николаевской области более 75 националистов батальона егерской бригады ВСУ.

"В районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области в результате огневого поражения позиций 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерской бригады ВСУ уничтожено свыше 75 националистов и около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники", – заявил он.

Кроме того, самолетами Су-35с и МиГ-31бм ВКС России в районах населенных пунктов Березноговатое и Червоная Долина Николаевской области сбиты два Су-25 воздушных сил Украины. За прошедшие сутки также было уничтожено около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники украинской стороны.

Помимо этого, по данным Конашенкова, в районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражён пункт временной дислокации украинского формирования "Торнадо".

"Уничтожено более 40-ка боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники", – добавил он.

Всего за сутки авиация, ракетчики и артиллеристы РФ поразили более 210 целей ВСУ.