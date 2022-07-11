Калининградский губернатор опроверг сообщения о новых ограничениях Литвы

Информацию о введении Литвой новых ограничений на транзит товаров опроверг губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так", — написал Алиханов в своем Telegram-канале.

Ранее со ссылкой на литовские СМИ сообщалось о расширении ограничений на транзит товаров в Калининград через территорию Литвы. Отмечалось, что в список добавлен бетон, древесина, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе.

Алиханов уточнил, что принятые Еврокомиссией санкции имеют ступенчатый характер, они были приняты еще в марте, а сейчас речь идет просто об очередном этапе вступления их в силу по разным товарам.

"Так, например, в декабре вступят ограничения по нефтепродуктам", — отметил глава Калининградской области.

Он предложил в ответ на это запретить движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области).

По словам главы региона, это даст возможность загрузить морских перевозчиков и дать работу Калининградским портам, пострадавшим от ограничений со стороны ЕС.

Алиханов напомнил о необходимости установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне Железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01.

Как сообщалось, с 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза, а 21 июня стало известно, что ограничения коснутся и грузовых автоперевозок.