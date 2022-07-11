Российский истребитель сбил украинский Су-25 в ДНР

Воздушный бой с украинским Су-25 произошел 10 июля в районе села Богатырь в ДНР, победителем из него вышел пилот Су-35. О судьбе экипажа украинского штурмовика ничего не сообщается.

Всего за сутки, по данным Конашенкова, российскими войсками за сутки были поражены 27 пунктов управления ВС Украины, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53-х районах, а также живая сила и военная техника в 156-ти районах. Были уничтожены три склада с боеприпасами в Николаевской области, а также зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ" под Северском.

С начала военной операции, как отметили в Минобороны, уничтожены 243 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотников, 354 ЗРК, 4020 танков и других бронированных машин и 741 боевая машина РСЗО.