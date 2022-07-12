Новую Каховку за три дня до удара снимал американский спутник

8 июля, за три дня до удара американскими ракетами HIMARS со стороны Украины, американский коммерческий спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку (Херсонская область).

Как сообщалось, в результате ракетного удара 11 июля, погибли семь человек, 40 получили ранения​​​.

Кроме того, коммерческие спутники США также фотографировали Белгород, Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, остров Змеиный и район буровых платформ в Черном море накануне ударов украинских сил.

О том, что частные американские компании использует космическую отрасль для оказания военной помощи Украине, ранее в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, американские компании Lockheed Martin, Boeing, а также другие частные компании, как и Space X, в режиме реального времени обеспечивают сбор информации, после чего передают Украине данные для наведения их баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня.