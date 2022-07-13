Седьмое заседание комитета Конгресса по делу о штурме Капитолия оказалось полностью посвящено обличению 45-го президента США. Дональда Трампа обвинили в попытке развязать гражданскую войну. Член Палаты представителей Лиз Чейни заявила, что бывший президент спровоцировал беспорядки, внушив сторонникам идею о том, что выборы были сфальсифицированы. Мало того: по ее словам, экс-президент пытался в нарушение закона лично связаться со свидетелями и, возможно, повлиять на их показания – информация об этом уже передана министерству юстиции.

"Президенту Трампу 76 лет. Он не впечатлительный ребенок. Как и все граждане, он несет ответственность за свои собственные действия и свой выбор. Как показало наше расследование, Дональд Трамп имел доступ к подробной и конкретной информации о том, что выборы на самом деле не были украдены. И ему повторяли это снова и снова. Ни один разумный, здравомыслящий человек в его положении не мог бы проигнорировать эту информацию и прийти к противоположному выводу. И Дональд Трамп не должен избежать ответственности, притворившись слепым", – заявила Лиз Чейни.

Одно за другим были представлены свидетельства очевидцев событий. Бывший министр труда Юджин Скалия рассказал, как звонил Трампу в середине декабря и советовал ему согласиться с исходом выборов. Когда и где записаны эти показания, публике не сообщают.

"Мы разговаривали, насколько помню, 14 числа. Я сказал, что, по моему мнению, ему пора признать победу президента Байдена. Сказал, что раз не было выявлено мошенничество, которое повлияло бы на исход выборов, значит нужно смириться с этим неприятным результатом", – заявил Юджин Скалия, бывший министр труда США.

Бывший советник Трампа Пэт Чиполлоне во время восьмичасового допроса подтвердил, что доказательств мошенничества не было. Согласно показаниям бывшего генпрокурора Уильяма Барра, он был уверен, что 14 декабря выборы завершились. Кейли Макинани, бывший пресс-секретарь Белого дома, рассказала, что уже строила планы на дальнейшую жизнь. Похожие показания дала и дочь 45-го президента – Иванка Трамп.

- 14 декабря собралась Коллегия выборщиков и стало ясно, что президент Байден получил необходимое количество голосов. Был ли это важный день для вас? Повлияло ли это на ваши планы?

- Думаю, да. Я бы даже сказала, что я все поняла еще раньше.

На основании серии показаний комитет Конгресса пришел к выводу: президент Трамп проигнорировал и легальные процедуры, и советы своих ближайших советников. Вместо этого он приложил усилия к удержанию власти.

"Целью Трампа было мобилизовать толпу. Благодаря миллионам подписчиков в Twitter президенту это прекрасно удалось. 19 декабря 2020 года он опубликовал твит с провокационным приглашением. Он призвал к большому протесту в Вашингтоне 6 января такими словами: приходите туда, там будет дико", – рассказывает Джейми Раскин, член палаты представителей США.

Твит Трампа, согласно расследованию, поднял волну в интернете: перепосты, призывы, видеообращения сторонников. Один из них говорил о грядущей "красной свадьбе", что можно понять как намек на массовые убийства. Другие призывали запасаться оружием.

Один из участников штурма Капитолия Стивен Эйрс на заседании признался, что его вдохновили посты Трампа в социальных сетях: "Я был очень расстроен, как большинство его сторонников. Именно это заставило меня поехать к Капитолию. После 6 января я больше не читаю соцсети, я все удалил. Я попытался сам разобраться в этой истории. И я до сих пор не понимаю, что на самом деле произошло".

Позицию самого Трампа на заседании комитета не рассматривали. Однако она прозвучала накануне в документальном фильме "Беспрецедентный", который вышел на одном из стриминговых сервисов. Экс-президент США рассказал в интервью, что опечален событиями 6 января, но оправдывает их народным гневом из-за фальсификаций на президентских выборах, в которых он по-прежнему уверен.