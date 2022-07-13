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Обмен санкциями 1 час назад

13 июля 2022 10:04

В Калининграде не получали документов по отмене ограничений на транзит

Правительство Калининградской области не получало официальных документов, в которых говорилось бы об отмене ограничений на перевозку грузов для области по железной дороге через Литву.

В пресс-службе правительства ТАСС сообщили в среду, что о заявлениях или документах со стороны России или Евросоюза пока ничего не известно.

Ранее "Известия" сообщили, что ЕС согласился с тем, что запрещать перевоз грузов между регионами России нельзя. Решение ЕС удовлетворило Москву, но позиция Литвы пока осталась неизменной.

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общество политика Литва ЕС/Евросоюз санкции груз новости Калининград

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