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Ситуация на Украине 1 час назад

13 июля 2022 22:24

Украинские чиновники воруют лекарства, поставляемые Западом


Виктор Лисицын/ Global Look Press

В Харькове чиновники из сферы здравоохранения разворовывают поставляемое Западом лекарство, а затем реализовывают его в местных аптеках по завышенным ценам. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Речь идет о лекарстве, которое поставляется Западом в качестве гуманитарной помощи. Также чиновники воруют медицинское имущество. Делается это все с целью личного обогащения при поддержке городской администрации, отметил Мизинцев.

Чиновники реализуют препараты в местных аптеках. Психотропные вещества открыто продаются через интернет.

Михаил Мизинцев обратил внимание на то, что украинские власти таким образом демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан. Кроме того, они пренебрегают всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.

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