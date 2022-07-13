Украинские чиновники воруют лекарства, поставляемые Западом

Речь идет о лекарстве, которое поставляется Западом в качестве гуманитарной помощи. Также чиновники воруют медицинское имущество. Делается это все с целью личного обогащения при поддержке городской администрации, отметил Мизинцев.
Чиновники реализуют препараты в местных аптеках. Психотропные вещества открыто продаются через интернет.
Михаил Мизинцев обратил внимание на то, что украинские власти таким образом демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан. Кроме того, они пренебрегают всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.