Захарова: умные учатся на ошибках других, а Трасс – на своих

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала последние заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Британский политик пообещала, в случае своего избрания главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании, увеличить оборонный бюджет своей страны. По ее мнению, так называемый "свободный мир" слишком мало тратит на свою защиту. Трасс намерена до конца десятилетия довести долю военных расходов в британском бюджете до 3%. Ее предшественник Борис Джонсон был более скромен в своих военных амбициях, планируя увеличить военный бюджет до 2,5% от общего.

Кроме того, Лиз Трасс уже неоднократно заявляла, что считает необходимым противостоять России в украинском конфликте до полного поражения РФ. В противном случае, считает Трасс, Европу ожидает "еще нечто худшее".

"Я продолжу вести вперед свободный мир, противостоя Путину и гарантируя, что Украина победит", – сказала Трасс, открывая свою избирательную кампанию в Лондоне. Глава МИД приложила немало усилий на своем нынешнем посту, чтобы увеличить количество антироссийских санкций, напоминает ТАСС.

Мария Захарова не оставила без внимания заявления вероятного премьера Великобритании. В своих соцсетях она отметила, что высказывания Лиз Трасс носят болезненно агрессивный характер, отличаясь национализмом и русофобией. Трасс бесконечно сыплет угрозами в адрес России, стремясь возглавить кабмин и удовлетворить свои политические амбиции.

"Чего только стоит ее замах на "руководство свободным миром" в сопротивлении России. Это явно мания величия второразрядного политика. Все это делается вместо того, чтобы заняться решением проблем собственной страны, а их немало", – подчеркнула Мария Захарова.

"Весь этот набор пустых лозунгов разбушевавшейся Э.Трасс отчетливо показывает, что на деле она либо не в состоянии разглядеть серьезные кризисные явления в экономике и внутренней политике страны, правительство которой стремится возглавить, либо попросту не знает, как их преодолеть, и пытается переключить внимание избирателей. В любом случае очевидно, что благополучие и уровень жизни рядовых британцев не входят в число ее приоритетов", – уверена Мария Захарова.

"На воинственные выпады нынешней главы Форин Офиса, предпочитающей серьезной дипломатии прогулки на танках, о решимости "нанести поражение" России ответим просто – пусть попробует. За многовековую историю нашего государства многие уже пытались. Как известно, умные учатся на ошибках других. Лиз Трасс – на своих", – заключила представитель МИД РФ.