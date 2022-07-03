Захарова прокомментировала слова Трасс о женщинах, творящих зло

"Женщины обладают такой же способностью творить зло, что и мужчины", – отметила в интервью французскому изданию Лиз Трасс.

"Ей ли не знать", – отреагировала на интервью министра иностранных дел Соединенного Королевства официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Джонсон назвал решение Путина о начале военной спецоперации 24 февраля 2022 года "идеальным примером токсичной маскулинности".

Глава российского государства отметил некорректность утверждений Джонсона. Владимир Путин напомнил Джонсону, что, будучи премьером Великобритании Маргарет Тэтчер, начала войну с Аргентиной за Мальвинские (Фолклендские) острова в 463 километрах от аргентинского побережья и за 12 тысяч километров от Туманного Альбиона.

Кроме того, Борис Джонсон сделал еще ряд противоречивых заявлений. В частности, он заявил, что нельзя дать России победить в боях на Украине, так как это "имперская война". С другой стороны, Джонсон, ставший почетным жителем Одессы, призвал НАТО и Большую семерку восстановить Римскую империю в границах Средневековья.

Москва начала специальную военную операцию на Украине для защиты населения Донбасса, которое с 2014 года подвергается со стороны Киева уничтожению, минометным, артиллерийским и ракетным обстрелам. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что союзные войска освободили от ВСУ всю территорию одной из двух народных республик Донбасса – Луганской народной республики. Украинские войска в отместку запустили ракеты "Точка-У" по российскому Белгороду. Погибли шесть человек. Кроме того, российская ПВО сбила еще два реактивных беспилотника Ту-143 "Стриж" под Курском – еще одним областным центром на юге России.