Захарова назвала чудовищным заявление Джонсона об Украине

"Британским политическим юмором" назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова заявление британского премьера Бориса Джонсона о том, что попытки урегулировать украинский кризис приведут лишь к усилению нестабильности в мире. Она оценила такое заявление в своем Telegram-канале как чудовищное, мрачное, неостроумное и очень пошлое.

Борис Джонсон перед началом саммита G7 в Германии поделился своим видением событий на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ранее британский премьер выступал категорически против призывов украинского президента Владимира Зеленского к переговорам с Россией. По словам Джонсона, Запад хочет принудить Киев к плохому или даже "паршивому миру". За дипломатическое решение конфликта на Украине уже высказались президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц, которые также встретились на полях саммита Большой семерки.

На саммите G7 в Баварии ожидается и выступление самого Зеленского. Его речь будет показана в режиме видеотрансляции.

Одна из главных тем саммита Большой семерки – введение новых антироссийских санкций.

Соединенные Штаты Америки ежемесячно будут предоставлять Украине приблизительно полтора миллиарда долларов, пообещал заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган. Но куратор Национального музея Украины в Чикаго Мария Климчак отметила, что финансовая поддержка Украины на Западе всего за четыре месяца упала с восторженного до разочаровывающего уровня.