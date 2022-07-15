От Зеленского требуют запретить вручать повестки на АЗС и улицах

Автор обращения считает, что настоящий порядок мобилизации снижает обороноспособность Украины. По его мнению, на улицах забирают неподготовленных к военной службе людей, в то время как профессионалы оказываются за бортом.
"При отсутствии информации об очередности встречаются нарушения в процессах выдачи повесток", – сказано в тексте.
Автор петиции исходит из того, что у населения нет никаких юридических оснований для защиты от неправомерной мобилизации, информация об очередности засекречена, пишет ТАСС.