От Зеленского требуют запретить вручать повестки на АЗС и улицах

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся ответить на запрос общества относительно процедуры мобилизации в ВСУ. Петиция, в которой граждане Украины потребовали от Зеленского запретить вручение повесток на АЗС, блокпостах и улицах, набрала достаточное число подписей. По закону, более 25 тысяч голосов под петицией на сайте президента Украины, это основание для официального ответа.

Автор обращения считает, что настоящий порядок мобилизации снижает обороноспособность Украины. По его мнению, на улицах забирают неподготовленных к военной службе людей, в то время как профессионалы оказываются за бортом.

"При отсутствии информации об очередности встречаются нарушения в процессах выдачи повесток", – сказано в тексте.

Автор петиции исходит из того, что у населения нет никаких юридических оснований для защиты от неправомерной мобилизации, информация об очередности засекречена, пишет ТАСС.