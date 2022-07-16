Байден перепутал самоотверженность с эгоизмом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден завершил первое после вступления в должность ближневосточное турне.

Байден поднялся на борт своего самолета в аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Джидде. Американского лидера провожали посол Саудовской Аравии в США принцесса Рима бинт Бандар, а также сотрудники американских дипломатических миссий в королевстве. Борт номер один прибудет на военную базу Эндрюс под Вашингтоном после полуночи.

Байден во время выступления на саммите в Саудовской Аравии вновь оговорился и заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости. На этот раз американский лидер перепутал слова selfishness ("эгоизм") и selflessness ("самоотверженность").

Турне Байдена по Ближнему Востоку началось 13 июля с визита в Израиль, а продолжилось в Саудовской Аравии. Это первая поездка Байдена в качестве президента США по региону.