Бабаков: РФ пора сформировать позицию, указывающую Западу его место в мире

Запад демонстрирует слабость по всем направлениям, считает Александр Бабаков.

Россия не должна молча смотреть на то, что Запад открыто обсуждает степень летальности поставляемого на Украину оружия, а также не скрывает планов по уничтожении РФ. Об этом в программме "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" заявил заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков (полные выпуски программ и отдельные эпизоды вы можете найти на медиаплатформе "Смотрим").

Он уточнил, что в военной сфере цели и задачи ставит российский главнокомандующий. Но при этом он не ограничивает власти РФ в экономических действиях.

"Осталось услышать от правительства, когда финансово-экономический блок скажет, что теперь мы переходим к неограниченному финансированию государственных программ, займемся беззалоговыми дешевыми кредитами и не будем трогать валютный контроль, который будет означать невозможность вывоз капитала из России", – подчеркнул Бабаков.

Он привел в пример Иран, который длительное время находится под западными санкциями, и стал за это время третьей страной по количеству производимых турбин.

Также Бабаков обратил на важность стратегического планирования. "Нам нужно сделать так, чтобы стратегическое планирование представляло собой систему с полной опорой на IT-технологии. Это связано с тем, что мы задаем директивное планирование, там где это нужно стране, а индикативное – там, где рынок будет все сам развивать", – пояснил депутат.

Вице-спикер Госдумы РФ выразил уверенность, что все это будет сделано в ближайшее время. "Мы себе не можем позволить остановиться", – отметил Бабаков.

Он отметил, что Россия сегодня по углеводородам может диктовать свои условия Западу, например, оплачивать их поставки только за рубли. "Это все можно регулировать в рамках Центрально банка, государственных банков и валютной биржи", – уточнил Бабаков.

Он также считает, что в настояще время ситуация в Европе сложилась такая, что страны ЕС начинают делить между собой поставки газа на зимний период. "Это означает, что их можно разрывать, в хорошем смысле слова", – заключил Бабаков.