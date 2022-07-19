Подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис написал статью для 19FortyFive. Он утверждает, что натовские генералы в своих интервью врут или глубоко заблуждаются, говоря о реальном положении украинских войск в Донбассе. И первая ложь в том, что западное оружие изменило баланс сил между участниками конфликта на Украине.

Поставки реактивных артиллерийских систем HIMARS не дали преимущества киевским силовикам, отмечает американский подполковник. По его словам, ВСУ несут тяжелые потери, им не хватает боеприпасов для западных гаубиц, тогда как Россия продолжает производить боеприпасы "почти в неограниченных количествах".

Анализ информации с места боев позволяет опровергнуть заявления "телевизионных" генералов, которые обещают контрнаступление ВСУ и "победу", делает вывод подполковник Дэвис. Это стали понимать и страны Запада, которые на последних встречах G7 и НАТО уже не обещают Киеву какой-либо существенной помощи.

РИА Новости напоминает, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Среди ее целей была демилитаризация и денацификация Украины, защита мирного населения Донбасса от постоянных артиллерийских, минометных и ракетных обстрелов и уничтожения со стороны Киева. Минобороны России отчиталось, что российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ. От украинских вооруженных формирований полностью освобождена территория Луганской Народной Республики.

В Донецкой Народной Республике освобождены стратегически важный райцентр к югу от Донецка – Волноваха, крупнейший портовый город на побережье Азовского моря Мариуполь, и Святогорск, в котором располагается православный монастырь.