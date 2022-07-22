Эксперт: надо бороться со спутниковой группировкой США

России необходимо создать угрозу всем тем странам, кто нам вредит, посылает оружие на Украину и занимается русофобией. В первую очередь это США и Британия, считает Андрей Гурулёв, депутат Государственной думы РФ, генерал-лейтенант запаса.

По его мнению, до раскола единства стран НАТО еще далеко. "Но начинают появляться первые здравые люди, которые не хотят положить свою голову и голову своих граждан на плаху амбиций США", – заявил Андрей Гурулёв в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" (полные выпуски программы доступны на платформе "Смотрим").

Он считает, что США будут готовы поставлять на Украину все что угодно. Но F-22 и F-35 не отправят, потому что это будет конфуз. Сначала отправят европейские самолеты, чтобы тех поколотили, ведь их потом никто покупать не будет.

"Спутниковая группировка США в режиме онлайн работает на Украину, обеспечивает интернетом, дает целеуказание. Ведь не секрет, что HIMARS наводят инструкторы НАТО", – сказал эксперт.

"Означает ли это, что спутники, которые наводят HIMARS, являются легитимной целью?" – спросил ведущий программы Владимир Соловьев.

"Да. Они являются легитимной целью. С ними надо начинать бороться… С ними надо одномоментно разобраться, и потом нам никто из космоса гадить не будет", – предположил Андрей Гурулёв. Другой момент, считает он, – в том, что надо наращивать свою космическую группировку количественно и качественно.

По его словам, Америка будет продолжать эскалацию до тех пор, пока не почувствует угрозу своей территории. Например, жирная цель – Аляска. Она ставится под угрозу обычными вооружениями.