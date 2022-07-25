Лавров в Конго рассказал об обязательствах РФ и о цене "свободного мира"

Зерновое соглашение в Стамбуле не запрещает России проводить спецоперацию на Украине и уничтожать военные цели. Об этом в ходе визита в Конго заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Так, по его словам, объекты в одесском порту, по которым ранее нанесли высокоточный удар, представляли угрозу для Черноморского флота. При этом гражданская инфраструктура, которую можно использовать для вывоза зерна, не пострадала.

В жаркой Африке, по сути на экваторе, Сергею Лаврову устроили горячий прием. Но дело, конечно, не в географии, а в характере отношений между Россией и Республикой Конго, весьма близких на всех уровнях.

Переговоры с президентом страны Дени Сассу-Нгессо. Он возглавил республику еще в 1979 году, знал всех советских генсеков начиная с Брежнева, в 1990-е оставил пост, а затем, после череды потрясений в республике, вновь возглавил страну. Лавров передал президенту послание российского лидера Владимира Путина, участники переговоров обсудили вопросы двусторонней и международной повестки.

Среди традиционно острых тем в Африке – доступность продовольствия. Заключенная в Стамбуле зерновая сделка – в силе, а последовавший удар российскими высокоточными "Калибрами" по целям в порту Одессы соглашение не нарушает, пояснил Лавров.

"Нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели, – отметил глава МИД РФ. – Целями этими являлись боевой катер военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты "Гарпун". Доставили для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота. Теперь эти "Гарпуны" угроз не представляют".

Максимально внимание к заявлениям Лаврова в том числе из-за того, что это вообще первый визит министра иностранных дел России в Конго с момента образования республики в 1958 году и обретения ею независимости от Франции. Советские специалисты здесь активно возводили школы, дома и больницы, а конголезцы также строили новое общество.

За это время более 8 тысяч конголезских студентов получили образование в наших вузах. Один из них теперь министр иностранных дел – Жан-Клод Гакосо учился в Ленинграде.

"Жизнь была прекрасная. Ходил в театр, Кировский театр. Эрмитаж был как мой дом родной. Помните "Медный всадник"? Люблю тебя, Петра творенье!" – поделился он воспоминаниями.

По большинству вопросов мнение действительно совпадает, страны зачастую солидарно голосуют в ООН. Позицию Конго по Украине Лавров назвал взвешенной и ответственной.

"С самого начала мы не хотели вопить вместе с волками, мы не хотели подливать масло в огонь. Мы хотели обращаться к обеим сторонам, чтобы с уважением и дружественными связями, которые существуют, искать решения на основе переговоров", – отметил Гакосо.

Переговоры сделали возможным подписание зерновой сделки, выполнению которой с российской стороны ничего не угрожает.

"Объективные эксперты подтвердили то, о чем мы говорили с самого начала: что зерновой терминал Одесского порта находится на значительном удалении от военной части. Никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договоренностями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует. И мы их не создавали", – заверил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Лаврова попросили прокомментировать заявления из Польши о том, что Россия должна проиграть, и тогда Украина присоединится к "миру свободных стран".

"Знаете, я уже не то что устал, но не очень получаю удовольствие от комментариев тех заявлений, которые по несколько раз на дню делают те или иные западные политики. Все это больше и больше напоминает тот образ, который был создан в русской классической литературе и который называется "пикейный жилет", – сказал Лавров.

"Насколько тот мир, куда польское руководство хочет втянуть Украину, является свободным, я думаю, становится ясно с каждым проходящим днем, когда вся Европа беспрекословно подчинилась диктату Соединенных Штатов, выполняет волю Вашингтона к огромному ущербу для собственной экономики, для собственной социальной сферы. Вот таков свободный мир, у него есть цена", – подчеркнул глава МИД РФ.

Западные антироссийские санкции ни одна страна в Африке не поддержала. Россия и Конго договорились наращивать военно-техническое сотрудничество и развивать бизнес-контакты в сфере энергетики, транспорта и телекоммуникаций. Следующая остановка в большом африканском турне Сергея Лаврова – Уганда.