Лавров сравнил западных политиков с "пикейными жилетами"

Заявления западных политиков о ситуации на Украине, звучащие по несколько раз в день, схожи с рассуждениями "пикейных жилетов". Такое сравнение использовал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции.

В своем выступлении, которое транслировал канал "Россия 24", министр прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды. Тот ранее заявил, что военное поражение России нужно затем, чтобы Украина "стала частью свободного мира". По словам Лаврова, ему не доставляет никакого удовольствия комментирование таких заявлений. Те, кто высказывается подобным образом, преследуют различные цели.

"Понятно, что цели эти связаны как с положением у них дома и желанием отвлечь внимание от этих проблем, так и с замыслами продвигать свои геополитические интересы, – сказал Лавров. – Все это все больше и больше напоминает тот образ, который был создан в русской классической литературе и который называется "пикейные жилеты".

Речь идет об образе из романа "Золотой теленок" Ильи Ильфа и Евгения Петрова: "пикейными жилетами" авторы назвали малосведущих людей, серьезно рассуждающих о глобальной политике.