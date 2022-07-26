Ведущей стало плохо на дебатах Трасс и Сунака

Телевизионная ведущая Кейт Маккен упала в обморок во время предвыборных дебатов Лиз Трасс и Риши Сунака.

Судя по опубликованным кадрам, слово как раз предоставили министру иностранных дел Великобритании. Она говорила, будто Владимир Путин бросит вызов свободе и демократии. В этот момент в студии раздался грохот.

Сначала телеканал TalkTV, который транслировал дебаты, сообщил, что вещание прервалось из-за "медицинского вопроса". Позднее уже BBC объявила, что причиной стала упавшая в обморок ведущая, пишет агентство ТАСС.

Напомним, министр иностранных дел Лиз Трасс и канцлер Казначейства Риши Сунак вышли в финал выборов главы правительства Великобритании.