Посол ЛНР: Западу плевать на детей Донбасса

Международный суд, ОБСЕ, ЮНИСЕФ безразличны к гибели детей Донбасса, на Западе не видят Аллею Ангелов, заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

178 детей погибли на войне в Донбассе, сотни пострадали. Каждая прерванная жизнь – это жуткая история. 27 дней было погибшей от осколков девочке, брат закрыл сестру от взрыва, ребенок погиб под ударом украинского штурмовика, потому что хотел поглядеть на самолет. Все эти судьбы не интересны Западу, сказал посол в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" (полную версию можно увидеть на платформе "Смотрим").

Он предложил строить свою новую вселенную по защите детей Донбасса, привлекая государства СНГ, ШОС, БРИКС к расследованию, устройству международного суда, необходимо создавать новую площадку реагирования.

Нужно опираться на тех, кто готов нас слышать. Старые облажались, подчеркнул Мирошник.