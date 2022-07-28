Россия направила Литве ноту протеста

Литовский "Шауляй банк", через который проходят операции по оплате транзита в Калининградскую область, заявил о скором прекращении работы с Россией.

Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с отказом "Шауляй банка" от работы с российскими контрагентами, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в интервью телеканалу "Россия 24".

Литва замкнула весь грузовой транзит в калининградскую область на "Шауляй банк", который с 1 сентября прекращает банковские операции с Россией.

"Когда я вчера посетил МИД Литвы, я поставил вопрос, передал им лично ноту по "Шауляй банку" – разберитесь до 1 сентября, еще есть время", – отметил Рябоконь.

В свою очередь замглавы департамента информации и печати МИД Иван Нечаев назвал "преждевременной" оценку решения Литвы по транзиту грузов в Калининград.