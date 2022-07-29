На фоне критических потерь Украина устроила кровавую провокацию

Киевский режим совершил очередную кровавую провокацию. Об этом сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 июля. По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка был нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В учреждении находились пленные украинские военнослужащие.

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили, что в результате случившегося погибли 53 человека. Еще 75 ранены.

В Минобороны России обратили внимание на то, что в настоящее время большинство украинских военных добровольно складывают оружие, поскольку знают о гуманном отношении с российской стороны. Киевский режим, в свою очередь, совершил кровавую провокацию с целью запугивания своих военных и предотвращения их сдачи в плен.

Обстоятельства случившегося расследуются, подчеркнули в ведомстве.