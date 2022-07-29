Количество убитых ударом ВСУ украинских пленных выросло до 53 человек

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики озвучили новые данные о количестве жертв среди украинских пленных, погибших и пострадавших в результате обстрела ВСУ следственного изолятора в Еленовке.

По данным ведомства, в ходе удара, нанесенного в пятницу, 29 июля, по территории Волновахской исправительной колонии, убиты 53 украинских военных, еще 75 – ранены.

Как сообщалось ранее, помимо пленных из состава подразделений ВСУ и националистического формирования "Азов", ранения получили восемь сотрудников пенитенциарного учреждения.

Обстоятельства обстрела, осуществленного с использованием реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS, будут расследоваться в рамках уголовного дела, возбужденного СК РФ по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Сейчас сотрудники Следкома проводят осмотр места происшествия.

Кроме того, ситуацию уже прокомментировали в Минобороны России, где назвали произошедшее "кровавой провокацией" и заявили, что украинская сторона ударила по собственным пленным, чтобы запугать солдат ВСУ, желающих сложить оружие и сдаться российским военным.