В Херсоне ждут освобождения Николаева, Одессы и Харькова

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что география специальной военной операции на Украине должна быть расширена.

"Освобождены должны быть Николаевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская, полностью Запорожская области", – сказал Стремоусов РИА Новости. Он не сомневается, что в большой перспективе в Киеве состоится военный трибунал, на котором будут судить военных преступников Зеленского, Турчинова, Порошенко.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.