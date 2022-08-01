Запад давит на Сербию, Косово провоцирует на силовой сценарий

Запад намеренно искажает оценку происходящего на границе Сербии и Косова, поскольку сам, в частности Евросоюз, виноват в возникновении напряженности, не выполняя роль посредника. Такое мнение выразил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

При этом Запад продолжает давить на Белград с целью его присоединения к антироссийским санкциям, используя болезненные для него вопросы, связанные с Косово и Республикой Сербской, заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 24". Так, европейские политики требуют признания независимости Косова, а также отказа от содействия Республике Сербской.

Посол также отметил позицию президента Сербии Александра Вучича, который обозначил свою готовность к переговорам с Приштиной, чтобы найти компромисс, но в то же время и готовность к решительным действиям в случае возможных провокаций со стороны Косова.

"Если будет кровопролитие, Сербия ответит адекватным образом, будет защищаться и победит. Но при этом он (Вучич) показал себя как сторонник переговоров, а не военного решения", – сказал Боцан-Харченко.

Дипломат подчеркнул, что сторонниками силового решения конфликта являются руководители в Приштине, поэтому и происходит провоцирование сербов.

Также Боцан-Харченко выразил мнение, что хоть сейчас и удалось избежать кровопролития, но долгосрочного решения этой проблемы нет.

Накануне вечером на севере Косова произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами с 1 августа. После призыва США власти Косова отложили запрет на месяц.