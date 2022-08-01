Акция готовилась давно: Приштина действует с одобрения Вашингтона

Приштина объявила, что собирается запретить сербские документы и автомобильные номера. Эта мера фактически ставит косовских сербов в положение иностранцев. Накануне вечером все напоминало подобные обострения последних лет, которые заканчивались, как и в этот раз, условными договоренностями, которые проблему, конечно, не решают, а оттягивают. Пока на месяц. Но на фоне происходящего на Украине и очень тревожных ожиданий по Тайваню все, казалось, не закончится без мощной вспышки.

Сербский телеканал РТС сообщает, что на дорогах идет демонтаж заграждений, Приштина – объявила о переносе даты вступления в силу закона о непризнании сербских документов и автомобильных номеров.

Главный редактор "Sputnik Сербия" Любинка Милинчич рассказала о реальном положении дел на погранпереходах между Сербией и непризнанным Косово.

"На одном из переходов машины ездят, но в других местах водители показывают и получают бумагу – это то, что и хотело сделать Косово. На этой бумаге написаны номер паспорта, имя, фамилия и предупреждение, что она действительна 4 месяца. На самом деле, они делают то, что и хотели", – сказала Милинчич.

В Белграде надеются, что Приштина исполнит обещание и стороны используют месяц отсрочки конфликта для того, чтобы договориться. Ведь фактически закон о непризнании документов ставит косовских сербов в положение иностранцев.

"Благодаря решительной дипломатической борьбе президента Вучича и всех нас, за последние 24 часа удалось перевернуть небо и землю, чтобы дойти до тех, кто может оказать влияние на косовского премьера Альбина Курти. Акция Приштины готовилась давно. Трудно передать, что Вучич пережил за эти сутки и сколько он сделал, чтобы сохранить мир", – заявил директор Канцелярии правительства Сербии по Косову и Метохии Петар Петкович.

"Акция готовилась давно" – это не просто слова. Руководство Косова совсем недавно, 26 июля, провело переговоры с американцами. Встреча состоялась в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о полной поддержке Приштины.

"Президент, премьер-министр, приветствуем вас в Государственном департаменте и Соединенных Штатах Америки. Косово – непоколебимый партнер Вашингтона, думаю, вы все знаете, какая между нами плотная и долгая история", – сказал тогда Блинкен.

После красивых слов о партнерстве и дружбе, косовские политики вернулись в Приштину, а через пару дней начали реализовывать планы, на которые получили одобрение в Вашингтоне.

В Евросоюзе в свою очередь призвали стороны к переговорам.

"У нас есть офис в Приштине, он работает постоянно. Конечно, у нас есть там люди, они помогают найти решение. Мы также находимся в координации с другими партнерами. Мы много раз повторяли Сербии нашу позицию, что ключ к нормализации ситуации – сесть за стол переговоров и обсудить накопившиеся проблемы", – отметил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

Только вот "обсудить накопившееся проблемы", если говорить не эвфемизмами, – значит признать независимость Косова. Евросоюз уже давно давит на Белград по этому вопросу, создавая череду обострений.

"По сути, это не вопрос Белграда и Приштины, это вопрос Сербии и стран ЕС, которые имеют влияние в Косове и Метохии. Весь мир из решительного выступления президента Александра Вучича понял, что Сербия не отступает, она сделает все для мира, свободы и безопасности сербов в Косове и Метохии", – уверен глава МВД Сербии Александр Вулин.

Ранее сербский лидер обратился к международному сообществу. Он подчеркнул, что западные страны – США, Великобритания, Германия, Италия, Франция – поддерживают любое решение властей Приштины и призвал их повлиять на дискриминационные решения косовских политиков, чтобы избежать кровопролития.