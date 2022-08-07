Задержание Дарьи Асламовой — провокация с абсурдными обвинениями

"Асламову удерживали и допрашивали в течение нескольких часов, запретив использовать мобильный телефон и отобрав для обыска все личные вещи", – сообщили РИА Новости российские дипломаты.
Основания для задержания спецкора "КП" были надуманными и абсурдными, уверены в дипмиссии РФ. Об инциденте проинформированы миссия ООН по делам временной администрации в Косово и Секретариат ООН.
Российские дипломаты считают задержание Дарьи Асламовой "очередной провокацией" косоваров. В Приштине игнорируют базовые демократические принципы, включая свободу СМИ.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что "территория Косова опасна для россиян, для русских журналистов". Соловьев напомнил, что во время очередного обострения обстановки на границе Сербии и Косово был задержан оператор "Известий". Его также обвинили в шпионаже.
"Нужно иметь специальные документы, если человек решился туда ехать. По крайне мере нужно иметь, может быть, шенгенскую визу, потому что, если человек перемещается с территории Сербии без разрешения косовских властей, это может вызвать целый ряд неприятностей", – пояснил Соловьев.
В свою очередь, главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин сообщил, что Дарья Асламова продолжит работать в Сербии.