Задержание Дарьи Асламовой — провокация с абсурдными обвинениями

Посольство РФ в Сербии сообщило, что корреспондент газеты "Комсомольская правда" Дарья Асламова находится в безопасности в центральной части страны. Ранее власти Косова задержали россиянку на границе непризнанной республики, абсурдно обвинив в шпионаже.

"Асламову удерживали и допрашивали в течение нескольких часов, запретив использовать мобильный телефон и отобрав для обыска все личные вещи", – сообщили РИА Новости российские дипломаты.

Основания для задержания спецкора "КП" были надуманными и абсурдными, уверены в дипмиссии РФ. Об инциденте проинформированы миссия ООН по делам временной администрации в Косово и Секретариат ООН.

Российские дипломаты считают задержание Дарьи Асламовой "очередной провокацией" косоваров. В Приштине игнорируют базовые демократические принципы, включая свободу СМИ.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев​​​ заявил, что "территория Косова опасна для россиян, для русских журналистов". Соловьев напомнил, что во время очередного обострения обстановки на границе Сербии и Косово был задержан оператор "Известий". Его также обвинили в шпионаже.

"Нужно иметь специальные документы, если человек решился туда ехать. По крайне мере нужно иметь, может быть, шенгенскую визу, потому что, если человек перемещается с территории Сербии без разрешения косовских властей, это может вызвать целый ряд неприятностей", – пояснил Соловьев.

В свою очередь, главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин сообщил, что Дарья Асламова продолжит работать в Сербии.