Владельцы экологичного транспорта получат субсидии и налоговую льготу

В России в ближайшие годы планируется повсеместно распространить субсидии и налоговые льготы для владельцев экологичного транспорта – электрокаров, автомобилей с моторами малого объема или работающих на газе.

Минэкономразвития прорабатывает отмену либо снижение транспортного налога на федеральном уровне, сообщил "Известиям" представитель министерства. Эту программу направят на утверждение в правительство до конца второго квартала 2021 года.

Сейчас такая льгота по транспортному налогу в размере 50% действует для организаций и ИП в Нижегородской области, для физических лиц — в Башкортостане, в Новосибирской области для транспортных компаний – 10% от установленных ставок. В Татарстане утверждена госпрограмма развития рынка газомоторного топлива с налоговыми льготами и субсидиями на газомоторное переоборудование. Минэкономразвития предлагает предоставлять субсидии и покупателям автомобилей с объемом двигателя до 1 литра.

Обсуждаются поправки в Налоговый кодекс и для полной отмены транспортного налога, который остается региональным налогом – его размер зависит от решения местных властей, а сборы налога поступают в местные бюджеты.