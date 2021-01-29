Форсунки не той системы: отзываются Lexus и Toyota из-за угрозы возгорания

Японский автопроизводитель Toyota отзывает в России внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570 для замены форсунок омывателя. Дефектные форсунки могут привести к короткому замыканию и возгоранию во время морозов, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат 82 405 автомобилей Lexus LX570 и Toyota LC200, проданных в России с 31 января 2013 года по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению. Владельцев оповестят и по электронной почте, телефону. На всех отозванных автомобилях форсунки омывателя лобового стекла заменят на модернизированные. Все работы бесплатно проведет российская компания ООО "Тойота Мотор" – официальный представитель Toyota в России.

Причиной отзыва стали форсунки омывателя лобового стекла с нагревателем. Нагреватель внутри форсунки не позволяет замерзнуть жидкости омывателя. Но уплотнитель так неудачно удерживает нагреватель, что со временем появляется вероятность образования трещины в нагревателе. В трещину нагревателя может попасть вода с антигололедными реагентами и привести к короткому замыканию и перегреву, и далее к возгоранию.

Неделей ранее китайский автопроизводитель Haval отозвал свыше 16 тысяч кроссоверов F7 и F7X из-за поломки топливных трубок во время морозов и из-за риска возгорания. Отзывы объявлены после январских морозов в России.