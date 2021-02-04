Сюрпризы зимы: как уберечь машину от перепадов температур

То мороз, то оттепель: зима любит преподносить подобные сюрпризы. Но кроме возможных проблем с автомобилем резкие перепады усложняют и дорожные условия. Как резкие перепады температуры влияют на автомобиль?

Теплые "европейские" зимы последних лет расслабили многих автомобилистов средней полосы России. Однако недавние морозы все расставили по своим местам, заставив вспомнить, что страна у нас по большей части северная.

Но потом сильные холода быстро сменились продолжительной оттепелью, что тоже принесло некоторые проблемы автовладельцам. Давайте сегодня поговорим, как температурные перепады влияют на техническое состояние машины, и что может случиться. Даже если двигатель легко запускался в сильный мороз, это не значит, что при оттепели будет то же самое. Виной всему высокая влажность, которая всегда сопровождает повышение температуры. В первую очередь от этого страдает электрика и электроника, особенно если авто не новое.

"Резкие перепады температур могут привести к потере эластичности и растрескиванию изоляции электропроводки. Проникновение влаги в микротрещины приводит к коррозии жил проводов и отказу электрооборудования", – рассказывает старший технический специалист Сергей Руновский.

Как следствие, двигатель может просто не запуститься. Поэтому для профилактики рекомендуется обрабатывать компоненты системы зажигания (катушки, высоковольтные провода и контакты) специальными составами, так называемыми вытеснителями влаги. Это же относится и к элементам низковольтных цепей, питающих бортовую электронику. Но это не все проблемы.

"При резких перепадах температур в полостях двигателя и агрегатах трансмиссии образуется конденсат, который при смешивании с маслом и другими рабочими жидкостями приводит к преждевременному ухудшению их эксплуатационных характеристик и, как следствие, укоренному износу", – предупреждает Сергей Руновский.

Схожие процессы происходят в это время и в топливном баке. Проникновение воды провоцирует коррозию элементов системы и ухудшает качество топливо-воздушной смеси. Поэтому, если вы давно не промывали бак, старайтесь чтобы три четверти его было постоянно заполнено. Это поможет избежать многих проблем. Но и это еще не все.

"Попадание конденсата в гидросистему тормозов снижает температуру кипения тормозной жидкости, что в дальнейшем может привести к неожиданному отказу тормозов", – уже пугает старший технический специалист Сергей Руновский.

Тем более, весна уже не за горами, придет долгожданное тепло, а вместе с ним возрастет и риск такой проблемы. Конечно, страдает в оттепель и кузов, а ведь это самый дорогой элемент автомобиля. При резких перепадах в лакокрасочном покрытии могут образоваться микротрещины, в которые попадает влага. Как следствие, начало коррозии. Зима любит преподносить подобные сюрпризы. Но кроме возможных проблем с авто резкие перепады усложняют и дорожные условия. Помните об этом.