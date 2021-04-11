Гроб с телом принца Филиппа перевезет разработанный им катафалк

Тело британского принца Филиппа будет доставлено к месту отпевания на катафалке Land Rover, в разработке которого он сам и участвовал. Daily Mail пишет, это дань уважения герцогу Эдинбургскому, ведь тот был известен своим интересом к дизайну и инженерному делу.

Отпевание и похороны состоятся 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Из-за пандемия церемония пройдет в узком кругу родственников и в военном стиле, как и хотел сам принц.

"Санди телеграф" пишет, что британские парламентарии поддержали идею установить памятник супругу королевы Великобритании Елизаветы II – он будет установлен в центре Лондона недалеко от Букингемского дворца. 89% опрошенных газетой респондентов считают необходимым установить памятник принцу Филипу в знак признания его заслуг перед страной.

Также британские СМИ рассказали о последних днях принца Филипа. Он много читал, звонил своей семье и, если был аппетит, принимал пищу вместе с супругой. 99-летний герцог очень досадовал из-за коронавирусных ограничений – они мешали ему встречаться с родственниками.

Он много читал, звонил любимым и настаивал на том, что со всем справится сам; в последние минуты он был не один – Елизавета II была рядом.

Telegraph сообщает, что, когда состояние герцога Эдинбургского ухудшилось в пятницу, его хотели отправить в больницу. Но зная, что супруг против, Елизавета Вторая пресекла эти попытки. И до последнего оставалась рядом с постелью мужчины, в браке с которым прожила 73 года.