В "Технополисе Москвы" наладили выпуск композитных деталей для Ferrari и Lamborghini

Научно-производственное объединение "Композит" (резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва") наладило производство композитных деталей для автомобилей премиальных брендов, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"Новая продукция представляет собой карбоновые компоненты экстерьера и интерьера для моделей Ferrari, Lamborghini, Mercedes и пополнит портфель компании из более чем 2 тыс. деталей из композитных материалов", – отметил Прохоров.

Передовые технологии позволяют "Композиту" производить изделия на одном уровне с мировыми автомобильными концернами. Почти 40% деталей для премиального автопрома пойдут на экспорт, подчеркнул чиновник.

Инвестпроект, который "Композит" осуществляет в статусе резидента ОЭЗ "Технополис Москва" с 2020 г., рассчитан на десять лет и предусматривает вложения в размере более 80 млн руб.

Изделия от "Композита" востребованы в автопроме, судостроении, робототехнике, аэрокосмической промышленности, то есть в отраслях, где требуется снижение веса конструкций и особая прочность деталей.

Новая продукция предназначена для официальных дилеров мировых автоконцернов. Проект позволяет оснащать новые автомобили российскими деталями, то есть речь идет о локализации производства и импортозамещении.

"Потребителям не требуется заказывать эти компоненты с зарубежных заводов. На площадке в Печатниках они выпускаются по той же технологии и с тем же уровнем качества", – подчеркнул глава НПО "Композит" Михаил Филимонов.