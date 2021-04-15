"Улучшайзинг" без проблем: какими опциями можно дооснастить машину

При покупке нового или подержанного автомобиля у нас не всегда есть сразу средства на хорошую комплектацию, ведь бывает важно уложиться в определенный бюджет.

Но затем, в процессе эксплуатации, многие понимают, что хочется чего-то большего. В основном это касается опций комфорта – кондиционера, мультимедийки, электроприводов и подогревов. Давайте поговорим – что можно установить после покупки авто? Сколько это будет стоить и сохранится ли заводская гарантия?

Скажем сразу: гораздо проще доустановить оборудование, изначально предусмотренное конструкцией вашего авто. То есть, если эти опции есть в других, более богатых комплектациях. Значит, как правило, в подкапотном пространстве, под торпедо и в салоне будет для них место. В противном случае цена вопроса может легко перекрыть прибавку в комфорте. Но и это не главное.

"В соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования является внесением изменений в конструкцию", – предупреждает директор центра технической экспертизы ФГУП НАМИ Андрей Васильев.

А это значит, что могут возникнуть проблемы при продаже авто и при прохождении обязательного техосмотра. Поэтому мы рассмотрим именно разрешенный регламентом вариант на примере нескольких самых распространенных опций.

Кондиционер. Доустановить его не сложно, другое дело, что узел этот – не из дешевых, цены начинаются от 50 тысяч рублей. Куда меньше средств, порядка 5-10 тысяч, потребует замена кондиционера на климат-контроль. Опять же при условии, что он предусмотрен конструкцией.

Самое, пожалуй, распространенное улучшение – установка более продвинутой аудиосистемы. "Родная" мультимедийка без проблем встанет на штатное место. Кстати, практически все подобные системы сегодня могут транслировать картинку с камеры заднего вида. Так что имеет смысл сразу предусмотреть и ее.

"Цена вопроса, чтобы была качественная камера в среднем от 8-9 тысяч. Плюс работы – это где-то в районе тысяч пяти, не больше", – поясняет директор автосервиса Теона Куртанидзе.

Теперь о том, где все это ставить. На новых автомобилях подобные доработки рекомендуется производить у официального дилера, используя оригинальные комплектующие. Конечно, это дороже, но надежнее, а главное – у вас сохранится заводская гарантия.

Если машина "в возрасте", лучше найти сервис, специализирующийся на авто вашей марки или конкретном виде оборудования.

Но прежде узнайте цену и техническую сложность вопроса. Ведь доустановить сегодня можно практически все – другое дело, что это должно быть и целесообразно, и безопасно.