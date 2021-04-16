Настоящий кадет: чистокровный немец, которого путают с "Москвичом"

Двойники есть не только у звезд эстрады, но и в автомобильной промышленности. В 1946 году на заводе МЗМА (Московский завод малолитражных автомобилей) начали выпуск массового малолитражного советского автомобиля "Москвич-400".

А сегодня у нас на тесте его немецкий прародитель – Opel Kadett, который начали выпускать в Германии в 1936 году. Как говорится, найдите десять отличий.

Спереди заметить разницу с "Москвичом" действительно практически невозможно. Разве что фигурка дирижабля на капоте выдает его происхождение, она символизировала передовые достижения немецких инженеров.

А вот сбоку становится все понятно: перед нами двухдверный седан, а в Советском Союзе серийно выпускались только 4-дверные варианты.

Автомобиль практически не имеет острых углов. У него узкий хромированный бампер и стильные воздухозаборники. Все стекла прямые: тогда их еще не научились гнуть так, чтобы не искажалась видимость.

Капот из двух половинок – это очень удобно. Здесь же сохранилась оригинальная табличка с характеристиками мотора и заводским индексом.

Двигатель нижнеклапанный, карбюраторный, 4-цилиндровый, объемом 1 750 кубических сантиметров, мощность – 23 лошадиных силы.

Двери широкие, чтобы было удобно садиться на второй ряд, откинув спинку передних кресел. Доступ к небольшому багажнику, кстати, тоже из салона.

На дверях – дополнительные форточки для вентиляции, а вот печка здесь не предусмотрена, и зимой было довольно холодно. На панели два бардачка и крупные циферблаты: на одном – спидометр, на другом – указатели уровня топлива и давления масла.

Рычаги стояночного тормоза и 3-ступенчатой механической коробки – на полу.

Автомобиль валкий, неторопливый: всего-то 23 "лошадки".

Максимальная скорость – 90 километров в час, но, честно скажу, достигали ее не все. Зато клиренс для седана приличный – 190 миллиметров.

Подвеска с гидравлическими односторонними амортизаторами, передняя независимая, задняя зависимая. Тормоза барабанные.

Opel Kadett позиционировался как недорогой народный малолитражный автомобиль, и он действительно стоил почти на четверть дешевле своей предшественницы – модели Olimpia. Немцы любили его за надежность, неприхотливость и стиль. Все-таки модель действительно вышла красивой.

Выпуск продолжался до 1940 года, с конвейера сошло 107 тысяч таких машин. После завод в Рюссельсхайме перепрофилировали на производство грузовиков.

Opel вернулся к этой модели только в 1962 году. Но потомок Kadett A, к сожалению, был совершенно не похож на своего "деда".