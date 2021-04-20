Маск: авария с Tesla в Техасе произошла не по вине автопилота

Электромобиль Tesla, который разбился в штате Техас (США), не находился в режиме автопилота во время аварии, заявил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Полиция утверждает, что автопилот был включен.

"Записи данных показывают, что автопилот не был включен", – отметил Маск в Twitter. Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что водитель, по всей вероятности, не находился за рулем электромобиля во время аварии.

Два человека погибли в автокатастрофе, Tesla на высокой скорости не вписалась в поворот, врезалась в дерево и загорелась.

По словам Маска, владелец электромобиля не покупал услугу полного автономного вождения (услугу автопилота – прим. ред.) на это авто.

Между тем автопилот работает при наличии дорожной разметки, которая отсутствует на улице, где произошла авария, подчеркнул Маск.

Предприниматель признал наличие проблем с качеством сборки электромобилей Tesla. По его словам, новую Tesla следует покупать в самом начале производства, либо тогда, когда сборка выйдет на стабильный уровень. В противном случае покупатель может получить электромобиль с некачественно собранным салоном и большими зазорами в корпусе.