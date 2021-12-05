За миллион: пять кроссоверов на вторичке по цене "Нивы"

Дефицит новых машин на авторынке и рост заводских цен на них поставил перед многими покупателями вопрос о покупке автомобиля на вторичке. Правда, и на вторичном рынке цены за год выросли почти на 34%, но хотя бы выбранную машину не нужно ждать. Что можно купить в России с рук по цене новой вазовской Niva Travel, в прошлом Chevrolet-Niva?

Итак, у вас на руках миллион! Не радуйтесь раньше времени – допустим, на покупку машины вы располагаете миллионом рублей. Выбор первый – Niva Travel. Даже в самой дорогой комплектации Lux Off-road выбор укладывается в миллион. Вы получаете автомобиль, выкрашенный даже металликом, с механической пятиступенчатой коробкой передач, 8-клапанным двигателем объемом 1,7 литра и мощностью в 80 лошадиных сил.

А что можно получить взамен? Volvo XC90 – этот автомобиль комфортнее, вместительнее, безопаснее и мощнее всех других возможных альтернатив, отмечает журнал "За рулем". Правда, это будет машина 13-летнего возраста. Но качественная сборка и хромирование не подводят. За миллион вы сможете получить впридачу к стильному и выглядящему еще современным кузову дизельный турбомотор D5 с пробегом в 250 тысяч километров. Конечно, техобслуживание и запчасти для такой машины дороже, чем для Niva Travel, но насколько это разорительно? В декабрьском номере журнал провел собственное исследование и пришел к парадоксальным выводам.

Следующий кандидат на замену "Нивы" – Suzuki Grand Vitara. Это будет уже десятилетний автомобиль. Главный плюс этой модели – постоянный дифференциальный полный привод. Также вы получите 140-сильный двухлитровый японский мотор, для которого 170-200 тысяч пробега – далеко не критичный накрут.

Nissan X-Trail будет за те же деньги моложе. Вы можете рассчитывать на машину примерно 7-8-летней давности. Кроссовер будет мощнее на одну лошадь, чем Grand Vitara. Пробег будет примерно аналогичным. Только у X-Trail будет вариатор, требующий замены ремня после 150-200 тысяч километров. Тем не менее, вы получаете богато оснащенную и функциональную машину.

И, наконец, два лидера-соплатформенника. Это 2-3-летний Renault Duster или еще один Nissan – Terrano. Это небольшой возраст для надежного кроссовера. За эти деньги можно получить машину с 1,6-литровым мотором на бензине. А вот с двухлитровым дизелем кроссовер за те же деньги окажется почти вдвое старше. Французские и японские автомобильчики московской сборки сейчас являются одними из самых востребованных на российском рынке, их покупают как просто с рук, так и через сервисные центры. Можно даже дешевле также купить и классическую "Ниву" – Niva Legend. Но в этом случае вы покупаете хоть и автомобиль только что с завода, но с 45-летней историей и менее комфортный, чем все вышеперечисленные.