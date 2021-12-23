Путин: автопром в Приморье надо развивать и на собственной базе

Дальний Восток требует к себе особого внимания, считает президент России Владимир Путин. По его мнению, там надо автомобилестроение развивать. И не только использовать возможности крупноузловой сборки, но и на собственной базе.

Чтобы обратить вспять депопуляцию населения в этом российском регионе, нужна комплексная работа, чтобы жизнь на Дальнем Востоке стала привлекательной в современных условиях. А для этого, по словам Путина, нужно прежде всего развивать экономику, создавать современные, высокотехнологичные, интересные, а соответственно высокооплачиваемые рабочие места.

В сентябре 2018 года в Приморье уже был открыт завод по производству двигателей Mazda проектной мощностью 50 тысяч моторов в год. На территории опережающего развития "Надеждинская" производятся четырехцилиндровые бензиновый двигателей Mazda Skyactiv-G. Они отвечают экологическому стандарту EURO5. Поколение 2.0 этих моторов собирается с 2019 года.

Автомобили во Владивостоке собираются с сентября 2021 года. На совместном предприятии Sollers и Mazda собираются седан Mazda 6 и кроссоверы Mazda CX-30, Mazda CX-5 и Mazda CX-9.

Полная запись Большой пресс-конференции Путина по итогам 2021 года представлена на медиаплатформе "Смотрим". Также прямую трансляцию из московского Манежа вели телеканалы "Россия 1" и "Россия 24". 507 приглашенных в Манеж журналистов за 3 часа 56 минут успели задать 55 вопросов и получить на них ответы. Вопросы были и экономические, и политические, и личные, в том числе о счастье.