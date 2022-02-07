Прощай, Smart: российский рынок в 2021 году покинули две автомарки

Сразу две автомобильные марки покинули Россию в 2021 году. При этом Smart завершил поставки машин на российский рынок еще в 2019 году. А Chrysler обманул своих почитателей. Еще в начале 2021 года руководители концерна утверждали, что "бренд не собирался и не собирается уходить с рынка России".

Но затем автопроизводители решили, что их продукция не пользуется успехом у россиян. Это особенно заметно на фоне роста цен на автомобили в России и сокращения продаж. В январе 2022 года число продаж автомашин в России снизилось на 3,7%. Такие данные представила АЕБ. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в России за январь нового года было проданы 91 тысяча 662 автомобиля. Это на 3 тысячи 551 машину меньше, чем годом назад.

При этом на российском рынке наблюдается дефицит автомобилей Lada, который сохранится до конца 2022 года. На этом фоне наращивают свои продажи в России китайские автопроизводители. Ранее российский рынок покидали Opel и Chevrolet. Но затем обе компании вернулись.

Следующим автолузером в 2022 году станет японская Honda. В России уже сейчас остался только кроссовер CR-V, кроме того у дилеров остались еще нераспроданные машины модели Pilot. Новые поставки еще возможны в первом квартале этого года, но затем японцы уже ничего нового привозить не хотят.