Опыт – сын ошибок трудных: какие машины не покупают вторично

Преданность марки автовладельцев оценил и аналитики Auto.ru, сравнив запросы тех, кто продал свои машины в 2021 году. Выяснилось, что экс-владельцы четырех автопроизводителей уже не возвращаются к своему первоначальному выборы, предпочитая уходить к конкурентам.

Самая переменчивая аудитория у Mitsubishi,Nissan,Peugeot и Porsche. Бывшие владельцы этих машин к своей родной марке больше не возвращаются, предпочитая автомобили от конкурирующих брендов. Причин несколько: это дефицит автомобилей у дилеров, а также рост цен на них, который автомобилисты считают неоправданным. Например, только в январе Porsche подорожал на 5%.

Но "Баварским моторным заводам" дефицит и рост цен не помешали. BMW при покупке следующей машины россияне изменяют реже всего.

Преданными поклонниками могут похвастаться и южнокорейские KIA и Hyundai. Треть владельцев этих машин ни при каких условиях не хотят рассматривать иные варианты, кроме привычных.

На вторичном рынке тройка лидеров по постоянству выглядит чуть иначе, хотя и тут ее возглавляет BMW. За BMW на вторичном рынке голосуют рублем 53% россиян. На втором месте Lada – 51%, а также подержанный Mercedes, который готовы обновить половина прежних владельцев машин этой марки.