Левитин: "Москвич" должен быть доступным по цене

Автомобиль "Москвич" должен быть доступным, считает помощник российского президента Игорь Левитин. На третьем марафоне "Новые горизонты" общества "Знания" в Санкт-Петербурге он подчеркнул, что вся необходимая для этого инфраструктура создана, есть оборудование и специалисты.

Бывший министр транспорта России выразил надежду, что на мощностях московского завода на Волгоградском проспекте удастся быстро перейти на импортозамещение и выпустить автомобиль.

Телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим" вели прямые включения с марафона "Новые горизонты".

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 мая заявил, что принял завод Renault в московских Печатниках на баланс города. На нем предполагается выпускать автомобили под брендом "Москвич". Первые автомобили производства завода "Москвич" должны сойти с конвейера в декабре 2022 года. При этом сейчас Минпромторг России работает над тем, чтобы большая часть автокомпонентов производилась в России. В частности, в России проходит унификация электронных компонентов для автомобильной промышленности. Это позволит увеличить выпуск электронных компонентов в стране.

Бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК) 83-летний Игорь Зайцев, участвовавший в создании "Москвичей АЗЛК-2140 и АЗЛК-2141 "Алеко", поделился своим мнением о том, каким мог бы стать новый "Москвич". По его мнению, автомобиль должен быть визуально прочным, аэродинамичным и создающим ощущения пассивной безопасности.

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