Санкции Запада продлили жизнь старому "Уралу"

Западные санкции меняют планы российских автопроизводителей. Автозавод в Миассе передумал снимать с производства Урал-4320. Завод обеспечен заказами на этот автомобиль минимум до сентября 2022 года. Сейчас ежедневно собирается от 33 до 36 грузовиков. На заводе поставлена цель: сработать не хуже, чем годом ранее и выпустить не меньше 8400 автомобилей, пояснила пресс-секретарь завода Ольга Марина.

В условия введения западных санкций корпоративные клиенты поменяли свою закупочную политику. Они вновь делают ставку на недорогую проверенную продукцию российского автопрома. Интерес к "Уралам" проявили в Белоруссии. Два пробных шасси готовятся к отправке в эту страну. Но вначале курганский "Варгашинский завод" установит на шасси противопожарное оборудование для Шумилинского лесхоза Витебской области.

"Урал-4320" в Миассе планировали снять с конвейера в 2023 году, но теперь его дни продлены.

Автозавод "Урал" выделяет 4,5 миллиарда рублей до конца года на инвестиционную программу. Модернизированы будут литейное производство, увеличен участок штамповки. Увеличатся затраты на разработку новых моделей, модернизацию и закупку оборудования, IT и экологические проекты, а также затраты на пожарную безопасность и соцсферу.

Нижегородский литейный завод (НЛЗ), входящий в группу "ГАЗ", тем временем открыл серийное производство сложных крупногабаритных чугунных отливок для силовых агрегатов и других автокомпонентов. Мощность завода – более 60 тонн чугунного литья в год. Отливки из Нижнего будут поставляться Горьковскому автомобильному заводу, Ульяновскому моторному заводу, Ярославскому моторному заводу, Канашскому автоагрегатному заводу и ряду других. Ярославские двигатели мощностью от 230 до 300 лошадиных сил как раз ставятся на грузовики семейства Урал-4320.

Инвестиции в построенный в 2021 году составили 4,7 миллиарда рублей. НЛЗ специализируется на выпуске отливок маховиков, картеров, корпусов коробок передач и раздаточных коробок, дисков сцепления тормозных вентилируемых дисков и компонентов тормозной системы. Это производство способна производить компоненты для 300 модификаций силовых агрегатов для сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники, а также для автобусов и коммерческих автомобилей.

Предприятие станет основой для локализации легкого дизельного двигателя, который, как подчеркнул президент группы "ГАЗ" Вадим Сорокин, до этого в России не выпускался.

На заводе площадью 50 тысяч квадратных метров в три смены работают всего 260 человек.

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