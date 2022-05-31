5 самых популярных летних штрафов

Наступает летняя пора – время отдыха, поездок на дачу, на пикники, а зачастую и на море на машине. Однако не стоит забывать о штрафах, характерных именно для этого времени года. Эксперты Autonews.ru насчитали пять самых типичных "летних" нарушений ПДД, за которые приходится расставаться порой с довольно существенными суммами.
Штраф № 1. Перевозка детей
Это один из самых летних штрафов, когда большинство стремится вывезти детей куда-нибудь на воздух – и забывает о правилах их перевозки. Во-первых, кресло. Оно обязательно с рождения и до 7 лет. Используется только на заднем сиденье. Во-вторых, бустер или ремень безопасности, которые необходимы с 7 до 11 лет. Кстати, детей такого возраста уже можно возить на переднем сиденье.
Если родители игнорируют использование удерживающих систем, то им грозит штраф в 3 тысячи рублей. Такое же наказание – за несоответствие удерживающих систем весу и росту ребенка.
Штраф №2. Заезд в лес или к реке
Любителей пикников, а также грибников и рыболовов тоже может ждать весьма существенный штраф. Если они на своей машине подъедут прямо к месту отдыха или сбора "урожая". Лес – наше главное богатство, но очень часто его принадлежность к тому или иному природоохранному статусу никак не обозначена. Например, граница национального парка или заповедника может начинаться прямо от кромки шоссе. Заехав в такое место (а также в заказник, памятник природы или ботанический сад) автомобилист может лишиться до 7 тысяч рублей.
С рыбаками несколько другая история. В России действует Водный кодекс, запрещающий езду на машинах по водоохранной зоне в местах без асфальтового покрытия дороги. То есть выезд на берег реки, пруда, озера или моря чреват штрафом 4,5 тысячи.
Штраф №3. Мойка машин
Летом многие автолюбители моют машины прямо на улице – кто-то на дачной стоянке у забора, кто-то у прудика или речки, благо вода рядом. Тут есть тонкость. В принципе законом не запрещено мыть машину на дачном участке, но дело в том, что просто водой водители не ограничиваются, а используют различные автошампуни и другие средства. А вот за это уже можно схлопотать до 5 тысяч рублей, поскольку химические вещества попадают в почву.
С любителями помыть машину у водоема ситуация еще хуже – этого делать нельзя ни при каких обстоятельствах, даже если моющие средства не используются, и авто просто ополаскивают речной водичкой. Согласно статье 8.42 КоАП РФ за простую мойку автомобиля за пределами дачного владельцу грозит штраф до 4 тысяч рублей. Да, и наказание за автошампунь тоже никто не отменял.
Штраф №4. Тонировка
Спрос на тонировку стекол автомобиля высок в России высок в любое время года, констатируют в сервисных центрах, а летом вырастает в разы. Тонировка дешевле использования кондиционера, однако владельцы машин подчас даже не подозревают о допустимом уровне "затемнения". Лобовое и передние боковушки должны пропускать не менее 70 % света, если же такого не случилось – штраф 500 рублей. Но это если тонировочная пленка снимается на месте или через неделю после выдачи требования об этом. Тех, кто так и не допустил дневной свет в салон своего авто, ждет административная ответственность вплоть до ареста или обязательных работ на срок 120 часов.
Штраф №5. Скорость
Казалось бы, скорость у нас превышают всегда и везде. Однако статистика показывает, что летом таких нарушений гораздо больше, чем зимой – погода, что ли действует? Кроме того, этот штраф отнесен к летним потому, что существенно увеличивается количество поездок типа "город – загород" и обратно. Большинство дачников выучило расположение камер на своем пути и, вырвавшись из пятничных пробок, несутся с огромной скоростью, просто сбрасывая скорость перед "знакомой" камерой. Однако за последний год число дорожных фиксаторов было существенно увеличено, а значит стоит ждать новых штрафов от "незнакомцев".
Напомним, что для любителей езды с ветерком за последнее время разработана гибкая система наказаний. Так за превышение на 20-40 км/ч штраф составит 500 рублей, 40-60 км/ч – 1000-1500 рублей, 60-80 км/ч – 2500 рублей. Дальнейшее превышение скорости влечет за собой более суровое наказание. Если поймал инспектор, то скорее всего лихача ждет лишение прав на полгода. Если же скоростную езду с превышением свыше 80 км/ч зафиксировала камера, то штраф составит 5000 рублей. А недавно вступила в силу и новая статья за повторное превышение – по ней уже вынесен первый приговор на 200 тысяч рублей.
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