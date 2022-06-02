Нарушителей ПДД предлагают отключать от каршеринга

Злостных нарушителей ПДД могут вскоре начать отключать от каршеринга. С таким предложением выступил член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Александр Башкин. Например, считает сенатор, надо отрубать автоарендные сервисы водителей, лишенных прав за пьяное вождение, а также тех, кто неоднократно попался на езде без прав.

Большинство аварий с автомобилями каршеринга происходит из-за того, что за их рулем оказываются злостные нарушители, убежден Александр Башкин. За год – с 2020 по 2021-й – количество ДТП с арендными машинами выросло на 409%, привел статистику сенатор.

Еще один аварийный фактор в этой сфере бизнеса – стремление операторов каршеринга привлечь побольше клиентов, особенно после пандемии коронавируса, когда доходы существенно снизились. За руль каршерингового автомобиля готовы посадить практически кого угодно, тем более, что сервис не имеет возможности проверить историю вождения клиентов.

Поэтому, чтобы каршеринг стал более безопасным, Башкин предлагает предоставить компаниям частичный доступ к базам ГИБДД, чтобы сразу отметать недобросовестных клиентов и злостных нарушителей. Кстати, сама Госавтоинспеция совсем не против поделиться такой информацией.