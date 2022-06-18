Калужский губернатор: автоконцерны готовы вернуться, но о сроках говорить трудно

Автоконцерны готовы вернуться к работе в Калужской области. При этом некоторые иностранные производители готовы начать работать уже в ближайшее время, заверил калужский губернатор Владимир Шапша на юбилейном XXV Петербургском международном экономическом форуме.

В Калужской области собирали Opel, Peugeot, Citroen, Skoda, Volkswagen, Audi и грузовики Volvo. По мнению Владимира Шапши, компании смогут возобновить работу после решения вопросов с комплектующими и техрегламентом. При этом калужский губернатор не смог назвать точных дат возобновления автопроизводств. Сейчас с автоконцернами ведутся переговоры.

"Кому-то будет это сложно, – признал Шапши, – и они понимают, что в этом году это вряд ли удастся, но они предпринимают усилия для того, чтобы заработать как можно скорее".

В Калужской области три автомобильных завода. Первым производство после начала российской специальной военной операции на Украине остановил Volvo Trucks. Завод работал с 2009 года. Под Калугой производились грузовики и кабины для них. Мощность завода была рассчитана на годовой выпуск 15 тысяч грузовых автомобилей.

В начале марта работу приостановил Volkswagen, где выпускались автомобили под марками Volkswagen и Skoda. Максимальная мощность предприятия в Калуге – 225 тысяч машин. Завод работал с 2007 года. Кроме калужского предприятия VW остановил сборку моделей и в Нижнем Новгороде.

Третий автозавод прекратил работу в апреле. Это предприятие "ПСМА Рус". Оно на 70% принадлежит группе Stellantis и на 30% Mitsubishi Motors. С 2010 года здесь собирали до 125 тысяч машин в год. Это были Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi Motors.

По инсайдерской информации, которую опубликовала газета "Ведомости", заводы Volkswagen могут возобновить работу уже в июне-июле 2022 года.