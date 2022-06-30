Ездит на дровах: украинец скрестил авто с пылесосом и "стиралкой"

Украинский изобретатель-самоучка переоборудовал старый "Москвич". Теперь он способен работать на твердом топливе — дровах. Сделал это мужчина с целью отказа от использования дефицитного бензина. Сюжет об изобретателе показал телеканал "Украина 24".

Виталий установил в багажник автомобиля газогенератор. Мужчина использовал детали от старой стиральной машины и пылесоса.

Изобретатель-самоучка рассказал, что выделяемый горящими дровами газ нагнетается вентилятором от пылесоса в штатный двигатель внутреннего сгорания. Благодаря этому можно не использовать бензин и управлять "Москвичом-412". Свою машину Виталий назвал ракетой.

Украинец привел лишь один недостаток конструкции — долгое время запуска, которое составляет от двух до четырех минут.

Телеканал отмечает, что работу над автомобилем мужчина закончил еще до нынешнего кризиса. На дровах он успел пройти уже 75 тысяч километров. В условиях дефицита машина стала намного выгоднее. Например, 100 километров обходятся почти в 100 раз дешевле, чем на бензиновой тяге.

Украинец надеется, что в сложившейся ситуации еще больше людей захотят оснастить свои автомобили его изобретением.